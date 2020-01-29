Владимир Путин поручил приготовиться к появлению китайского коронавируса в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно быть готово к появлению китайского коронавируса в стране, сообщает «Коммерсантъ».
Сегодня, 29 января, президент РФ провел совещание по предупреждению распространения коронавируса. Он поручил приготовиться к его появлению в России. Он также сказал, что нужно минимизировать потери людей от пневмонии и гриппа.
Специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы,процитировал Путина ТАСС.
Вице-премьер и председатель оперативного штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяна Голикова доложила, что на территории России пока ни одного случая заболевания не зарегистрировано, но есть риск его проникновения в страну. По ее словам, все необходимые меры принимаются. Сейчас ведутся работы по разработке вакцины от коронавируса.
Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Китайские эпидемиологи считают, что причиной могли стать морепродукты в городе Ухань. Кроме Китая, случаи заражения вирусом зарегистрированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии. Количество заразившихся превышает шесть тысяч человек, более 100 человек погибли.