Владимир Путин поручил приготовиться к появлению китайского коронавируса в России

Сегодня, 29 января, президент РФ провел совещание по предупреждению распространения коронавируса. Он поручил приготовиться к его появлению в России. Он также сказал, что нужно минимизировать потери людей от пневмонии и гриппа.

Специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы,процитировал Путина ТАСС.

Вице-премьер и председатель оперативного штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяна Голикова доложила, что на территории России пока ни одного случая заболевания не зарегистрировано, но есть риск его проникновения в страну. По ее словам, все необходимые меры принимаются. Сейчас ведутся работы по разработке вакцины от коронавируса.