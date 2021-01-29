Превышение ПДК диоксида азота в 7 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 января

Максимальное содержание вещества в воздухе составило 1,4 мг/м3, что превысило разовую предельно допустимую концентрацию в семь раз (норма 0,2 мг/м3). Замеры проходили при температуре воздуха -3 градуса и юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду. Также в районе замеров стоял резкий химический запах.
Диоксид азота имеет третий класс опасности и воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких.
Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Напомним, 28 января в районе железнодорожного вокзала также было зафиксировано превышение диоксида азота в 10,5 раза.