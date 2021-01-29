Превышение ПДК диоксида азота в 7 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 января

Максимальное содержание вещества в воздухе составило 1,4 мг/м3, что превысило разовую предельно допустимую концентрацию в семь раз (норма 0,2 мг/м3). Замеры проходили при температуре воздуха -3 градуса и юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду. Также в районе замеров стоял резкий химический запах.