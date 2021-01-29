Роспотребнадзор: Нижний Тагил занимает второе место в России по загрязнению воздуха

Роспотребнадзор: Нижний Тагил занимает второе место в России по загрязнению воздуха

Сегодня, 19:50Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Нижний Тагил занял вторую строчку в рейтинге городов России с самой грязной атмосферой.

Как сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко, Роспотребнадзор привел список из 12 городов страны с самой грязной атмосферой. Она поручила снизить на 20% загрязнения в этих населенных пунктах к 2024 году.

Первую строчку занимает Челябинск, вторую — Нижний Тагил, а третью — Магнитогорск.

Отмечается, что список составлялся по совокупности показателей. Учитывалось населенность и тяжесть возможных последствий.

Вице-премьер уточнила, что программа должна быть проработана индивидуально и не должна зависеть от таких факторов как перевод общественного транспорта на более экологичный вид горючего.

Нужно активнее работать с главными загрязнителями атмосферы, говорит Виктория Абрамченко.

Кроме того, вице-премьер рассказала о планах расширить программу «Чистый воздух». После 2024 года в федеральный проект могут включить 48 городов. Соответствующий список уже составлен.

Напомним, 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что в городах с металлургическим производством планируется установка датчиков для анализа воздуха. Города будут снабжаться ими за счет предприятия-загрязнителя.

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