Роспотребнадзор: Нижний Тагил занимает второе место в России по загрязнению воздуха

Нижний Тагил занял вторую строчку в рейтинге городов России с самой грязной атмосферой.

Как сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко, Роспотребнадзор привел список из 12 городов страны с самой грязной атмосферой. Она поручила снизить на 20% загрязнения в этих населенных пунктах к 2024 году. Первую строчку занимает Челябинск, вторую — Нижний Тагил, а третью — Магнитогорск. Отмечается, что список составлялся по совокупности показателей. Учитывалось населенность и тяжесть возможных последствий. Вице-премьер уточнила, что программа должна быть проработана индивидуально и не должна зависеть от таких факторов как перевод общественного транспорта на более экологичный вид горючего. Нужно активнее работать с главными загрязнителями атмосферы, говорит Виктория Абрамченко. Кроме того, вице-премьер рассказала о планах расширить программу «Чистый воздух». После 2024 года в федеральный проект могут включить 48 городов. Соответствующий список уже составлен. Напомним, 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что в городах с металлургическим производством планируется установка датчиков для анализа воздуха. Города будут снабжаться ими за счет предприятия-загрязнителя. Путин обещал установку воздушных датчиков в городах с металлургическим производством

