В большинстве уральских колоний впервые за пандемию разрешены свидания с осужденными

В большинстве уральских колоний впервые за пандемию разрешены свидания с осужденными

Сегодня, 19:26Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в большинстве учреждений ГУФСИН впервые разрешены свидания с заключенными во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент длительные свидания можно провести в КП-59, КП-66, УКП при ИК-2, УКП при ИК-8, УКП при ИК-13, УКП при ИК-24, УКП при ИК-46, УКП при ИК-62, УКП при ИК-63.

Краткосрочные свидания также разрешены в ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-8, ИК-10, ИК-12, ИК-13, ИК-16, ИК-19, ЛИУ-23, ИК-24, ИК-46, ИК-47, ИК-52, ИК-53, ИК-55, ИК-62, ИК-63.

Однако в четырех учреждениях ГУФСИН по-прежнему действует карантин: ФКУ СИЗО-1, СИЗО-6, ЛИУ-51, филиал «Областная больница № 2» ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России.

Попасть в учреждения можно исключительно в средствах индивидуальной защиты. Также они необходимы во время проведения краткосрочных и длительных свиданий. Желающим попасть на встречу с осужденным необходимо будет предоставить справки об эпидемиологическом окружении.

Напомним, 11 декабря стало известно, что в колониях Нижнего Тагила ввели полный карантин из-за COVID-19.

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