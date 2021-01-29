В Свердловской области стартовала вакцинация от коронавируса «ЭпиВакКороной»

В Свердловской области стартовала вакцинация от коронавируса «ЭпиВакКороной»

Сегодня, 09:14Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области началась вакцинация вакциной «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор», сообщает департамент информационной политики региона.

Эта вакцина предназначена в первую очередь для лиц из группы риска: пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Медики отмечают, что важны отличные от «Спутника V» условия хранения. В отличие он него, «ЭпиВакКорона» хранится при температуре воздуха +2.+8 градусов.

Кроме того, этот препарат однодозовый, поэтому нет необходимости собирать пациентов группами.

Напомним, с начала февраля жители Нижнего Тагила смогут привиться от коронавируса в шести поликлиниках, «ЭпиВакКорона» также должна поступить в город.

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