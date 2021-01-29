В Свердловской области стартовала вакцинация от коронавируса «ЭпиВакКороной»

Эта вакцина предназначена в первую очередь для лиц из группы риска: пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Медики отмечают, что важны отличные от «Спутника V» условия хранения. В отличие он него, «ЭпиВакКорона» хранится при температуре воздуха +2.+8 градусов.