Тагильских учителей начали массово тестировать на COVID-19

Тагильских учителей начали массово тестировать на COVID-19
Тагильских учителей начали массово тестировать на COVID-19
Сегодня, 11:25Здоровье и экологияФото: 1MI
28 января в школы Нижнего Тагила пришло распоряжение — всем педагогическим работникам сдать ПЦР-тест на коронавирус, сообщили редакции TagilCity.ru несколько учителей из разных образовательных учреждений.

Ранее тагильский Роспотребнадзор уже провел тестирование на ковид в гимназии № 18, школе № 77 и детском саду № 129. В результате бессимптомные случаи инфицирования были выявлены у 31 участника тестирования, в том числе у трех учителей гимназии. Теперь планируется более массовое тестирование педагогического состава.

Из-за этого последний рабочий день недели в поликлинике № 1 в Нижнем Тагиле случился аврал, сообщает подписчица группы «ЧП Нижний Тагил».

В итоге работал только один кабинет. Народу — тьма. Понятно, что ни о какой социальной дистанции там нет и речи. Очередное издевательство над учителями! комментирует автор видео.

Выявлять коронавирус у педработников в некоторых школах будут в том числе и в образовательном учреждении, но пока неизвестно, как именно будет организовано мероприятие по сдачи ПЦР-теста.

Отделение для сдачи ПЦР-теста в поликлинике №1, 28 января 16:00
Видео:Группа «ЧП Нижний Тагил»

У нас 31 января прям в школе будут ПЦР-тест брать. Не знаю, к чему такая срочность, поделился информацией еще один педагог.

Однако трое учителей из школ, находящихся в разных районах города, не слышали о подобном распоряжении. Один из них предположил, что педагоги не осведомлены, так как они 28 января участвовали в пробном госэкзамене по математике.

Мы были задействованы на экзамене, поэтому никакого распоряжения не видели,рассказал редакции TagilCity.ru педагог.

В связи с пандемией в свердловских школах теперь также будет организовано ступенчатое обучение, чтобы потоки детей не пересекались на переменах и в столовых.

Сюжеты:
КоронавирусЭксклюзивНижний Тагил
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