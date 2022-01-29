Тагильских учителей начали массово тестировать на COVID-19

Ранее тагильский Роспотребнадзор уже провел тестирование на ковид в гимназии № 18, школе № 77 и детском саду № 129. В результате бессимптомные случаи инфицирования были выявлены у 31 участника тестирования, в том числе у трех учителей гимназии. Теперь планируется более массовое тестирование педагогического состава.
Из-за этого последний рабочий день недели в поликлинике № 1 в Нижнем Тагиле случился аврал, сообщает подписчица группы «ЧП Нижний Тагил».
В итоге работал только один кабинет. Народу — тьма. Понятно, что ни о какой социальной дистанции там нет и речи. Очередное издевательство над учителями! комментирует автор видео.
Выявлять коронавирус у педработников в некоторых школах будут в том числе и в образовательном учреждении, но пока неизвестно, как именно будет организовано мероприятие по сдачи ПЦР-теста.
У нас 31 января прям в школе будут ПЦР-тест брать. Не знаю, к чему такая срочность, поделился информацией еще один педагог.
Однако трое учителей из школ, находящихся в разных районах города, не слышали о подобном распоряжении. Один из них предположил, что педагоги не осведомлены, так как они 28 января участвовали в пробном госэкзамене по математике.
Мы были задействованы на экзамене, поэтому никакого распоряжения не видели,рассказал редакции TagilCity.ru педагог.
В связи с пандемией в свердловских школах теперь также будет организовано ступенчатое обучение, чтобы потоки детей не пересекались на переменах и в столовых.