Роспотребнадзор Нижнего Тагила рассказал о мерах предосторожности против бешенства

Ведь в представлении многих обывателей именно бешенство подталкивает бездомных собак к нападениям на людей.

Однако на самом деле это мнение далеко от истины.

Около 30 лет до 2011 года в Нижнем Тагиле вообще не было зарегистрировано ни одного случая бешенства. С тех пор за год регистрируется по 1-2 случая, в 2015 году, например, случаев бешенства зарегистрировано не было. Однако этот год начался с того, что в город была привезена инфицированная енотовидная собака, спасти животное не удалось, но, к счастью, болезнь не распространилась дальше одной особи рассказали журналистам TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Нижнего Тагила.

Специалисты отметили, что обычно случаи заболевания бешенством отмечаются среди диких животных, таких как лисы и енотовидные собаки. Чаще всего на юге Свердловской области.

Если дикое животное идёт на контакт с людьми – это первый повод для беспокойства. Дикое животное в нормальном состоянии сторонится людей, пытается убежать от них. А животное, больное бешенством, нередко ищет помощи у людей. Люди проявляют благородство, стараются как-то помочь, накормить, вылечить, но тем самым подвергают себя смертельной опасности рассказали журналистам TagilCity.ru специалисты Роспотребнадзора.

TagilCity.ru напоминает о том, что бешенство остаётся заболеванием, которое смертельно для человека. Если после укуса или контакта с заражённым животным не обратиться к врачу, остаться без необходимой помощи, исход один – смерть.

Потому редакция призывает очень хорошо подумать о возможных последствиях кормления лис или отказа от уколов после укуса бродячей собаки.

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