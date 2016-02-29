Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле впервые за несколько лет зарегистрирован коклюш

В 2015 году рост заболеваемости коклюшем регистрировался не только в Нижнем Тагиле, но и в целом по Свердловской области. В Нижнем Тагиле показатели заболеваемости ниже, чем средне-областные.

Редакция TagilCity.ru обратилась в территориальный отдел Роспотребнадзора, чтобы узнать, почему наметился рост численности заболевших.

У инфекционных заболеваний есть понятие цикличности. После длительного периода затишья накапливается определенное количество не иммунных лиц, среди которых заболевание и начинает распространяться.

Сейчас мы регистрируем так называемый циклический подъем заболеваемости коклюшем в Свердловской области и Нижнем Тагиле. Он поражает в первую очередь тех, кто не имеет прививок. Это младшие группы — дети до двух лет, и старшие — у них иммунитет после первичного прививочного комплекса начинает угасать. Опять же, в условиях низкого уровня заболеваемости. Должны быть проведены очередные ревакцинации. Кроме того, подстегнуть иммунитет может контакт с инфекционным больным. Это, конечно, не следует рассматривать как призыв контактировать с заболевшими, -- рассказала Ольга Котова, заместитель начальника отдела.

К сожалению, в последние два года отсутствует возможность для проведения очередной ревакцинации перед школой. Те вакцины, которые зарегистрированы в РФ, не позволяют прививать детей в этой возрастной группе. Ранее прививки против коклюша, для детей в возрасте 6 лет, входили в региональный календарь профилактических прививок Свердловской области. Сейчас инструкция по применению вакцины изменена, и эти прививки в шесть лет проводиться не могут. Поэтому нет подкрепления иммунитета.

В этих условиях самое главное — это своевременная изоляция кашляющих из организованных коллективов. Необходимо вызвать врача и лечиться дома, чтобы не быть источником болезни сказали в Роспотребнадзоре.