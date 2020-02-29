В Свердловской области детей со СМА планируют обеспечивать бесплатно новым препаратом

«Рисдиплам» является самым дорогим препаратом в мире. Свердловский минздрав рассматривает возможность получения к нему раннего доступа. На сегодняшний день в области детям со СМА предоставляется только респираторное медицинское оборудование. Кроме того, за детьми присматривают и сопровождают сотрудники паллиативной медпомощи.

Ранее главный детский специалист по паллиативной помощи России Елена Полевиченко говорила, что данный вид поддержки в Свердловской области выше общероссийского уровня.