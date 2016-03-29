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Метеорологи предупреждают жителей Нижнего Тагила об ухудшении экологической ситуации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Метеорологи предупреждают жителей Нижнего Тагила об ухудшении экологической ситуации

29 марта 2016, 16:40Здоровье и экологияТимофей Данилов
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