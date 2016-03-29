Метеорологи предупреждают жителей Нижнего Тагила об ухудшении экологической ситуации
29 марта 2016, 16:40Здоровье и экологияТимофей Данилов
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Уральским УГМС присвоена неблагоприятным метеорологическим условиям первая степень опасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
До 1 апреля погодные условия будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе. Другими словами, слабый ветер не сможет в полной мере унести из воздуха над городом опасные выбросы с предприятий.
Кроме того, ночью и утром ожидается туман, гололедица на дорогах, а также мокрый снег и дождь. В связи с ухудшениями погодных условий, прогнозируются 5-7 случаев ДТП на территории Горнозаводского округа.
Также есть вероятность пожаров в муниципалитетах. Исходя из результатов многолетних наблюдений, основная причина возгорания в жилых домах – нарушение правил пожарной безопасности. Есть вероятность аварий на системах ЖКХ.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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