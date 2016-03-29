Родильный дом Нижнего Тагила, расположенный на Вагонке, готовится к капитальному ремонту

03.05.2015 года с одной из проектных организаций был заключён контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт родильного дома ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил» сообщило руководство больницы в ответе на запрос TagilCity.ru.

Проектная документация должна быть подготовлена не позднее 31.08.2016 года. Только после этого будет объявлен конкурс на проведение работ, а затем начнутся и сами работы. Сколько детей успеет родиться до тех пор? Этот вопрос остаётся открытым.

Ранее недовольство темпами работ выразил Глава Нижнего Тагила.

Такие сроки просто недопустимы приводит слова Сергея Носова пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

У недовольства есть веские причины. Ранее портал TagilCity.ru сообщал о том, что из роддома Нижнего Тагила роженицы с младенцами уходят от комаров в палатах по гололёду на крыльце.

Надеемся, что ремонт будет выполнен качественно и как можно быстрее. Главное, чтобы здание было качественной гидроизоляцией. Тогда и повторный ремонт здания потребуется нескоро.