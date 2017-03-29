171 млн рублей уйдет на проверку эффективности лечения больных ВИЧ в Екатеринбурге

Заказ уже размещен на сайте госзакупок. Закупленные системы будут отправлены в Екатеринбург для борьбы с ВИЧ в муниципалитете.

Вышеуказанные системы представляют собой набор реагентов, помогающих определить количество вируса в плазме крови инфицированных пациентов, пишет 66.ру. Первая партия тестов должна поступить в столицу Урала не позднее, чем через 20 дней после подписания документов по контракту. Заказ будет находиться на сайте госзакупок до 17 апреля.