171 млн рублей уйдет на проверку эффективности лечения больных ВИЧ в Екатеринбурге
29 марта 2017, 10:10Здоровье и экология
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Минздрав Свердловской области принял решение выделить 171 млн рублей на покупку 767 тест-систем для мониторинга эффективности лечения пациентов с ВИЧ.
Сюжеты: Екатеринбург
Заказ уже размещен на сайте госзакупок. Закупленные системы будут отправлены в Екатеринбург для борьбы с ВИЧ в муниципалитете.
Вышеуказанные системы представляют собой набор реагентов, помогающих определить количество вируса в плазме крови инфицированных пациентов, пишет 66.ру. Первая партия тестов должна поступить в столицу Урала не позднее, чем через 20 дней после подписания документов по контракту. Заказ будет находиться на сайте госзакупок до 17 апреля.
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