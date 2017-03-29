Более 7 тонн санкционных фруктов и овощей уничтожено в Екатеринбурге

Сотрудники Россельхознадзора, Екатеринбургской таможни и Управления ФСБ по Свердловской области провели совместный рейд на одной из овощебаз уральской столицы.

Было обнаружено около семи с половиной тонн запрещенных к ввозу в Россию овощей и фруктов - турецких помидоров, польских груш и яблок, гвинейских баклажанов, бенинского лука-порея и испанского салата. Кроме этого, найдена плодоовощная продукция из Белоруссии и подкарантинных стран Африки, сообщает «Московский комсомолец».