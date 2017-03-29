Более 7 тонн санкционных фруктов и овощей уничтожено в Екатеринбурге
29 марта 2017, 16:50Здоровье и экология
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7 400 кг санкционной сельхозпродукции было изъято и уничтожено на овощебазе №4 в городе Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники Россельхознадзора, Екатеринбургской таможни и Управления ФСБ по Свердловской области провели совместный рейд на одной из овощебаз уральской столицы.
Было обнаружено около семи с половиной тонн запрещенных к ввозу в Россию овощей и фруктов - турецких помидоров, польских груш и яблок, гвинейских баклажанов, бенинского лука-порея и испанского салата. Кроме этого, найдена плодоовощная продукция из Белоруссии и подкарантинных стран Африки, сообщает «Московский комсомолец».
Все это было изъято, вывезено на полигон твёрдых бытовых отходов и уничтожено механическим путем.
Ранее Россельхознадзор заявил, что не планирует снимать ограничения на ввоз турецких продуктов в Россию.
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