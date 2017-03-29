Подготовка к паводку находится под контролем администрации Нижнего Тагила

Уровень воды в водоемах, которые находятся в зоне их ответственности, в настоящий момент ниже нормального подпорного уровня (НПУ). На Верхне-Выйском водохранилище он на отметке 204,70 метров над уровнем моря при НПУ – 205,70 м, на Нижне-Выйском – на отметке 187,15 м при НПУ – 187,75 м. На Черноисточинском пруду при НПУ, равном 220,64 м, уровень ниже, а именно 220,07 м. В Леневском водохранилище сегодня уровень воды находится на отметке 211,76 м. Энергетики рассчитывают к первому апреля довести его до 211,5 м. В Тагильском пруду он будет снижен с 190,63 м до 190,5 м рассказали в пресс-службе администрации.