Спасатели и пожарные Нижнего Тагила провели эвакуацию ТЭЦ на ГГМ (ФОТО)
29 марта 2017, 08:00Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле на ГГМ накануне состоялись учения спасателей Центра защиты населения города, сотрудников МЧС из дежурной части №15 и нештатных аварийно-спасательных формирований.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно легенде, в одном из зданий ТЭЦ случилась авария, утечка газа и пожар. Среди рабочих есть пострадавшие.
Спасатели НАСФ сначала эвакуировали первого рабочего в безопасное место. Второго достать было не просто: он находился в загазованной среде в эпицентре аварии. На его эвакуацию был направлен отряд ПСС, который в специальных костюмах проник внутрь. В это время на втором этаже спасатели тушили условный пожар.
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Как сообщили в пресс-службе Центра защиты населения Нижнего Тагила, все участники учений с решением задачи справились хорошо. Они отработали совместные действия, а также закрепили необходимые навыки в условиях ЧС.
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Фото: Центр защиты населения
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