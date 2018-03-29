Дополнительный набор на 50 мест для будущих врачей открыт в Свердловской области

Зачисление еще 50 абитуриентов пройдет в дополнение и независимо от основного набора. Такое решение было принято после поручения главы региона, рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Дополнительный набор кадров открыт с целью улучшить ситуацию с медиками в регионе. По мнению экспертов, сейчас основной упор будет делаться на медучреждения первого уровня – сельские, районные и городские больницы. В регионе потребность в специалистах составляет 975 человек.

Каждый год в медуниверситет поступает порядка 800 человек. В 2018 году планируют принять на работу 250 докторов и 80 фельдшеров, передаёте «АиФ.Урал».

Ранее в Свердловской области в поселке на станции Азиатская открыли первый в истории региона модульный пункт для общеврачебной практики.