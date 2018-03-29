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Новости Нижнего Тагила

Изменения в сфере надзора за пожарной безопасностью разработают в России

29 марта 2018, 07:30Добавить новость
безопасность,закон,МЧС,пожар,пожарные,Россия,надзор,Правительство
После трагедии в Кемерово в России всерьёз задумались над изменением надзора за пожарной безопасностью. Так, одной из мер, по мнению специалистов, станет расширение полномочий МЧС.

Меру обсуждали в Доме правительства на заседании комитета по реформе надзорной деятельности. Принятые в будущем решения будут оперативно внесены в законодательство.

Предлагается открыть онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности в крупных объектах. Это позволит в реальном времени следить за тем, функционирует ли система оповещения и пожаротушения.

Свои предложения об управлении рисками должны дать представители МЧС и Минэкономразвития, передаёт «РБК».

 
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