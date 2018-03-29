Изменения в сфере надзора за пожарной безопасностью разработают в России
29 марта, 07:30Здоровье и экология
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После трагедии в Кемерово в России всерьёз задумались над изменением надзора за пожарной безопасностью. Так, одной из мер, по мнению специалистов, станет расширение полномочий МЧС.
Меру обсуждали в Доме правительства на заседании комитета по реформе надзорной деятельности. Принятые в будущем решения будут оперативно внесены в законодательство.
Предлагается открыть онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности в крупных объектах. Это позволит в реальном времени следить за тем, функционирует ли система оповещения и пожаротушения.
Свои предложения об управлении рисками должны дать представители МЧС и Минэкономразвития, передаёт «РБК».
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