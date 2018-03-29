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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Водоканал» в несколько десятков раз превысил НДС вредных веществ

29 марта 2018, 18:00Добавить новость
Нижний Тагил,экология,Водоканал-НТ,загрязнение,Черноисточинский гидроузел,азот,сергей носов

За первые три месяца 2018 года на Черноисточинском гидроузле зафиксировано увеличение в несколько десятков раз содержания азота аммонийного — нижнетагильский «Водоканал» превысил все допустимые нормы содержания вредных веществ.

29 марта в Администрации города Нижний Тагил состоялось совещание по результатам экологического мониторинга, проведенного специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

После полученных проб воды будет инициирована проверка работы Западной системы очистных сооружений хозбытовых сточных вод города, которая находится под управлением ООО «Водоканал-НТ». Также причины превышения нормативов допустимых сбросов будут объяснять руководители предприятий, на которых осуществляется выпуск сточных вод.

Отдельно на совещании обсудили проблему восстановления лесов, проведение «круглого» стола для представителей общественных организаций и экологов, a также городской праздник для привлечения общественности к лесопосадкам, сообщает Администрация Нижнего Тагила.

В сентябре начнется приемка работ по воспроизводству лесных насаждений в городских лесах после проведения санитарных рубок. Это хороший повод, чтобы привлечь внимание людей к данной проблеме и показать, как она решается в Нижнем Тагиле, -- подвел итоги Сергей Носов.

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