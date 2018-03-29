Нижнетагильский «Водоканал» в несколько десятков раз превысил НДС вредных веществ

За первые три месяца 2018 года на Черноисточинском гидроузле зафиксировано увеличение в несколько десятков раз содержания азота аммонийного — нижнетагильский «Водоканал» превысил все допустимые нормы содержания вредных веществ.

29 марта в Администрации города Нижний Тагил состоялось совещание по результатам экологического мониторинга, проведенного специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.





После полученных проб воды будет инициирована проверка работы Западной системы очистных сооружений хозбытовых сточных вод города, которая находится под управлением ООО «Водоканал-НТ». Также причины превышения нормативов допустимых сбросов будут объяснять руководители предприятий, на которых осуществляется выпуск сточных вод.





Отдельно на совещании обсудили проблему восстановления лесов, проведение «круглого» стола для представителей общественных организаций и экологов, a также городской праздник для привлечения общественности к лесопосадкам, сообщает Администрация Нижнего Тагила.



