Из-за коронавируса в Свердловской области медучреждения останавливают плановые приемы

Согласно ему, обслуживание без ограничений будет осуществляться только для экстренных и неотложных пациентов. Кроме того, приемы узких специалистов также будут приостановлены, как и пребывание пациентов в дневном стационаре и плановые операции. Поликлиники будут оказывать неотложную помощь преимущественно с выездом на дом к пациенту. Будет осуществляться и наблюдение граждан, находящихся на самоизоляции.