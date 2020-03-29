Из-за коронавируса в Свердловской области медучреждения останавливают плановые приемы
Сегодня, 12:38Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области поликлиники и больницы временно приостанавливают плановый прием пациентов, сообщается на информационном портале Минздрава региона.
Сюжеты: Коронавирус
Приказ о приостановке плановых приемов подписал глава регионального ведомства Андрей Цветков.
Согласно ему, обслуживание без ограничений будет осуществляться только для экстренных и неотложных пациентов. Кроме того, приемы узких специалистов также будут приостановлены, как и пребывание пациентов в дневном стационаре и плановые операции. Поликлиники будут оказывать неотложную помощь преимущественно с выездом на дом к пациенту. Будет осуществляться и наблюдение граждан, находящихся на самоизоляции.
На данный момент в Свердловской области официально подтверждено 24 случая заболевания коронавирусом, один из пациентов выздоровел.
Карта распространения коронавируса в России
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