СК проверит жительницу Алапаевска, отказавшуюся от карантина после поездки в Тайланд

На своей странице в соцсети женщина заявила, что не должна оставаться на самоизоляции, так как вылетела из Тайланда на день раньше, чем там объявили карантин.

Тaк что никтo нас дoма сидeть не обязывaл и в принципе дeлаем то, чтo хотим,сообщила она.

Жители Алапаевска сообщают, что женщина регулярно контактирует с людьми, посещает спортзал и одно из местных кафе.

По факту сообщения, СКР организовал доследственную проверку. Следователи хотят установить личность женщины, местожительство, а также опросить ее родственников и решить вопрос о направлении на медицинское обследование.