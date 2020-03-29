СК проверит жительницу Алапаевска, отказавшуюся от карантина после поездки в Тайланд
Сегодня, 18:28Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Следственный комитет Свердловской области проверит публикацию жительницы Алапаевска в Instagram, где она сообщает, что смогла избежать карантина после посещения Тайланда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сюжеты: Коронавирус, Алапаевск
На своей странице в соцсети женщина заявила, что не должна оставаться на самоизоляции, так как вылетела из Тайланда на день раньше, чем там объявили карантин.
Тaк что никтo нас дoма сидeть не обязывaл и в принципе дeлаем то, чтo хотим,сообщила она.
Жители Алапаевска сообщают, что женщина регулярно контактирует с людьми, посещает спортзал и одно из местных кафе.
По факту сообщения, СКР организовал доследственную проверку. Следователи хотят установить личность женщины, местожительство, а также опросить ее родственников и решить вопрос о направлении на медицинское обследование.
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Видео: vk.com/news.alapaevsk
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