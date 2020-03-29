В Екатеринбурге за жизнь пациентки с коронавирусом борются врачи
Сегодня, 17:53Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в больнице № 40 заболевшая коронавирусом жительница Заречного находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В больницу женщина поступила 28 марта, сейчас ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Всего в тяжелом состоянии находятся три пациента с коронавирусной инфекцией. Еще у двух состояние средней тяжести. Эту информацию подтвердили в региональном Минздраве.
Напoмним, на сегoдняшний день в Рoссии зафиксирoвано 1534 случая зарaжения COVID-19. Умeрли вoсемь челoвек, выздoровели 64 пациента.
Карта распространения коронавируса в России
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