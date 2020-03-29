В Екатеринбурге за жизнь пациентки с коронавирусом борются врачи

В больницу женщина поступила 28 марта, сейчас ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в тяжелом состоянии находятся три пациента с коронавирусной инфекцией. Еще у двух состояние средней тяжести. Эту информацию подтвердили в региональном Минздраве.