В России количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 1534 человек
Сегодня, 14:11Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, общее количество зараженных достигло 1534 человека, сообщает «РБК».
Сюжеты: Коронавирус
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, больше всего случаев было зарегистрировано в Москве и Московской области. Количество зараженных на этих территориях составило 224 человека. Кроме того, среди зараженных 13 детей.
Также отмечается, что за последние сутки от коронавируса скончались четыре человека, увеличив общее количество смертей до восьми.
В Свердловской области официально подтверждено 24 случая заболевания коронавирусом. На данный момент новых заболевших не зарегистрировано. В течение прошедших суток 832 жителя региона прошли обследование на наличие инфекции.
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