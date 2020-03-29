В Свердловской области за сутки 832 человека прошли обследование на коронавирус

Кроме того, сотрудники лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провели исследование 990 проб на наличие заболевания у людей, имеющих показания для тестирования.

Всего специалисты провели 10997 исследований, а также обследовали 7601 человек.

За последние сутки в Свердловской области подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом. Всего в области 24 человека зараженных. Кроме того, один человек находится в тяжелом состоянии, один выздоровел. В России количество заболевших составляет 1264 человека. За последние сутки выявлено 228 новых случаев.