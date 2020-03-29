В Свердловской области за сутки 832 человека прошли обследование на коронавирус
Сегодня, 11:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За прошлые сутки в Свердловской области 832 человека прошли обследование на коронавирус, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативный штаб по распространению заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, сотрудники лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провели исследование 990 проб на наличие заболевания у людей, имеющих показания для тестирования.
Всего специалисты провели 10997 исследований, а также обследовали 7601 человек.
За последние сутки в Свердловской области подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом. Всего в области 24 человека зараженных. Кроме того, один человек находится в тяжелом состоянии, один выздоровел. В России количество заболевших составляет 1264 человека. За последние сутки выявлено 228 новых случаев.
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