11 случаев коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле за сутки

11 случаев коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 14:29Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Еще у 11 тагильчан выявлен COVID-19 с 28 по 29 марта, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в Нижнем Тагиле зарегистрировано 5 117 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Свердловской области за последние 24 часа выявлено 143 случая COVID-19, общее число заболевших составило 82 251 человек. Отмечается, что состояние 280 пациентов врачи оценивают как тяжелое, из них 89 находятся н аппаратах ИВЛ. При этом 156 свердловчан выписаны из больниц за сутки, всего от COVID-19 вылечилось 75 563 человека. Девять жителей региона скончались от инфекции за сутки, всего в Свердловской области зафиксировано 2 715 летальных случаев.

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