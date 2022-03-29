О перспективах новой волны коронавируса рассказал уральский врач

О том, будет ли новая волна коронавируса и как себя поведет инфекция рассказал эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

Коронавирус за сутки с 27 по 28 марта подтвердился у 948 человек. Впервые с конца января 2022 года подтверждено менее тысячи случаев. По словам эксперта, на данный момент инфекция не побеждена, а происходит смена штаммов. Снижается, по его словам, не только число случаев, но и госпитализаций, а также тяжелых больных. При этом не отмечается интенсивного снижения, а процесс встал на месте, так как нулевых показателей не ожидается. Он отметил, что сейчас распространяется ВА.2-вариант омикрона и его подвиды. В Шанхае уже введен самый масштабный локдаун. Однако, как именно вид распространится в России неизвестно, так как информация о новом штамме отсутствует. По мнению врача, распространение этого вида омикрона грозит новой нагрузкой на систему здравоохранения. При этом новая волна не окажется страшнее. В странах, где новый вариант уже доминирует, изменяется эпидситуация, рассказывает Соловьев. Отмечается сильный подъем заболеваемости по всем возрастным группам.

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