Озон и сероводород были превышены в воздухе Нижнего Тагила в выходные

Озон и сероводород были превышены в воздухе Нижнего Тагила в выходные
Озон и сероводород были превышены в воздухе Нижнего Тагила в выходные
Сегодня, 10:14Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Пятикратное превышение сероводорода выявлено в Нижнем Тагиле

Четыре раза зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила за выходные. Это озон и сероводород.

25 марта в пятницу экопосты зафиксировали превышение озона на Тагилстрое. Его уровень составил 1,1 ПДК.

26 марта в субботу уже выявлен сероводород. Его концентрация была превышена в 2,6 раз вечером на Красном Камне. Днем уровень вещества составил 1,6 ПДК.

27 марта в воскресенье зафиксирована наибольшая концентрация за все выходные. Так, станция на Вагонке выявила 5,4 ПДК сероводорода в утренние часы.

Отмечается, что информации о том, что в воздухе есть несвойственный запах, не поступало.

Напомним, наибольшее превышение сероводорода с начала года было зафиксировано в конце января. Тогда один из экопостов выявил 20-тикратное превышение вещества в воздухе Нижнего Тагила. Также в городе было объявлено предупреждение о смоге. Люди жаловались на ухудшение здоровья. Виновником тогда был признан ЕВРАЗ НТМК. Предприятие получило штраф.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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экологияНижний Тагилсероводород
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