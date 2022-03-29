Озон и сероводород были превышены в воздухе Нижнего Тагила в выходные

Напомним, наибольшее превышение сероводорода с начала года было зафиксировано в конце января. Тогда один из экопостов выявил 20-тикратное превышение вещества в воздухе Нижнего Тагила. Также в городе было объявлено предупреждение о смоге. Люди жаловались на ухудшение здоровья. Виновником тогда был признан ЕВРАЗ НТМК. Предприятие получило штраф.