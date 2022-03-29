Озон и сероводород были превышены в воздухе Нижнего Тагила в выходные

25 марта в пятницу экопосты зафиксировали превышение озона на Тагилстрое. Его уровень составил 1,1 ПДК.
26 марта в субботу уже выявлен сероводород. Его концентрация была превышена в 2,6 раз вечером на Красном Камне. Днем уровень вещества составил 1,6 ПДК.
27 марта в воскресенье зафиксирована наибольшая концентрация за все выходные. Так, станция на Вагонке выявила 5,4 ПДК сероводорода в утренние часы.
Отмечается, что информации о том, что в воздухе есть несвойственный запах, не поступало.
Напомним, наибольшее превышение сероводорода с начала года было зафиксировано в конце января. Тогда один из экопостов выявил 20-тикратное превышение вещества в воздухе Нижнего Тагила. Также в городе было объявлено предупреждение о смоге. Люди жаловались на ухудшение здоровья. Виновником тогда был признан ЕВРАЗ НТМК. Предприятие получило штраф.