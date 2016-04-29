В Городской больнице №1 Нижнего Тагила установлен дизель-генератор мощностью 64 квт

Администрация медицинского учреждения сообщает, 11 апреля 2016 года дизель-генератор мощностью 64 квт выходным напряжением 380 вольт с автоматическим запуском был безвозмездно передан в больницу Министерством здравоохранения Свердловской области.

Сейчас он временно установлен. Администрацией Городской больницы №1 заключён договор с одной из проектных организаций Нижнего Тагила на подготовку проектно-сметной документации для установки и подключения дизель-генератора к внутренним сетям стационара по ул. Максарёва, 5 сообщил главный врач ГБУЗ СО ГБ №1 Олег Николаев в ответ на запрос TagilCity.ru.

Установка дизель-генератора обеспечит более высокую степень надёжности электроснабжения в операционном блоке и реанимационном отделении. То есть там, где перерыв в электроснабжении может создать опасность для жизни людей и вызвать поломку дорогостоящего оборудования.