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В Городской больнице №1 Нижнего Тагила установлен дизель-генератор мощностью 64 квт
Сюжеты:
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В Городской больнице №1 Нижнего Тагила установлен дизель-генератор мощностью 64 квт

29 апреля 2016, 09:50Здоровье и экологияПавел Щербина
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