В одном из детских садов на Вагонке в Нижнем Тагиле несколько лет течёт крыша, проект её капитального ремонта ожидает утверждения (ФОТО)

Дети - наше будущее! И вот как наше будущее проводит большую часть дня в детском саду, вот в каких условиях. Садик №185 на Вагонке, ул. Молодежная. Как только на улице дождь или тает снег - начинает течь с крыши. Этот кошмар в игровой, в раздевалке и в спальне. Сыростью просто невыносимо пахнет. С потолка капает. Все это длится уже около 10 лет! Руководитель каждый раз пытается принять меры, вызывает комиссии, они приходят, посмотрят и просто закрывают группу на время «паводка». […] Куда обращаться с жалобой? Повторюсь, что к руководству садика претензий нет, -- написала пост в одном из сообществ, посвящённых Нижнему Тагилу, молодая мать.