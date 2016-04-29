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В одном из детских садов на Вагонке в Нижнем Тагиле несколько лет течёт крыша, проект её капитального ремонта ожидает утверждения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В одном из детских садов на Вагонке в Нижнем Тагиле несколько лет течёт крыша, проект её капитального ремонта ожидает утверждения (ФОТО)

29 апреля 2016, 18:00Здоровье и экологияПавел Щербина
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