В одном из детских садов на Вагонке в Нижнем Тагиле несколько лет течёт крыша, проект её капитального ремонта ожидает утверждения (ФОТО)
Жители Нижнего Тагила часто жалуются на коммунальные проблемы. Но порой от бытовых неудобств страдают те, кто не может пожаловаться, например воспитанники детских садов.
Дети - наше будущее! И вот как наше будущее проводит большую часть дня в детском саду, вот в каких условиях. Садик №185 на Вагонке, ул. Молодежная. Как только на улице дождь или тает снег - начинает течь с крыши. Этот кошмар в игровой, в раздевалке и в спальне. Сыростью просто невыносимо пахнет. С потолка капает. Все это длится уже около 10 лет! Руководитель каждый раз пытается принять меры, вызывает комиссии, они приходят, посмотрят и просто закрывают группу на время «паводка». […] Куда обращаться с жалобой? Повторюсь, что к руководству садика претензий нет, -- написала пост в одном из сообществ, посвящённых Нижнему Тагилу, молодая мать.
Фото сообщества «Чёрный список Тагила»
Журналисты TagilCity.ru взяли комментарий у Администрации МАДОУ «Детство», чтобы узнать, что предпринимается, чтобы изменить ситуацию.
На сегодняшний день этот вопрос решается. Составлена смета по ремонту крыши. Она требует капитального ремонта. В настоящий момент стараемся локально решить проблему своими силами. Капитальный ремонт будет производиться после утверждения проекта ремонта кровли проектной организацией объяснила журналисту TagilCity.ru заместитель директора МАДОУ «Детство» Надежда Степанова.
В детском саду объяснили, что главная беда здания – мягкая кровля. Проблемы с ней действительно начались давно. Крыша здания требует реконструкции.
Здание не новое. Оно было введено в эксплуатацию в 1979 году. У здания специфичная мягкая кровля. С ней возникают проблемы добавила Надежда Степанова.
В МАДОУ «Детство» заверили, что все документы по капитальному ремонту крыши сейчас у проектной организации. После утверждения проекта должны начаться работы.
© Эрик Х., TagilCity.ru