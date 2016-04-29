В столовых тагильских школ прокуратура выявила многочисленные нарушения

На этой неделе прокуратура провела ряд проверок в сфере организации детского питания в Свердловской области. Многочисленные нарушения были обнаружены и в некоторых школах Нижнего Тагила - на Вагонке.

Прежде всего, это комбинат питания «Школьный общепит №1» - фирма обслуживает 8-ю школу. В этой организации отсутствуют документы о качестве продуктов или используются низкокачественные продукты, к примеру, масло. Кроме того, выявлены нарушения в приготовлении блюд, в рационе детского питания. Наконец, работники пищеблока не соблюдают санитарные нормы.

Такие же нарушения выявлены и в других школах Вагонки: в 55-й и 61-й.

Материалы проверки переданы в городское управление Роспотребнадзора, внесены представления и возбуждены административные дела.

По итогам областной проверки к ответственности привлечены 50 должностных лиц, которые обслуживают столовые в детских садах и школах.