Весна ушла? Заморозки в Нижнем Тагиле сохранятся до 4 мая
29 апреля 2016, 16:20Здоровье и экологияТимофей Данилов
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Специалисты уральского УГМС предупреждают тагильчан, что ночью 30 апреля и 1-4 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В эти ночи температура составит 0°,-5°. Характерным для такой погоды являются:
- простудные заболевания у людей и животных;
- гололедица на дорогах утром и вечером;
- сложности в работе на улице.
Учитывая то, что снег давно растаял и автолюбители сменили зимнюю резину на летнюю, ГИБДД предупреждает о повышенной опасности на дорогах. А руководителям организаций, которые осуществляют перевозку грузов и пассажиров, рекомендует провести дополнительный инструктаж водителей.
Отделения ГИБДД, дорожные и спасательные службы в дни заморозков должны усилить контроль и быть готовыми к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщает УГМС.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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