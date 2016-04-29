Весна ушла? Заморозки в Нижнем Тагиле сохранятся до 4 мая

В эти ночи температура составит 0°,-5°. Характерным для такой погоды являются:

простудные заболевания у людей и животных;

гололедица на дорогах утром и вечером;

сложности в работе на улице.

Учитывая то, что снег давно растаял и автолюбители сменили зимнюю резину на летнюю, ГИБДД предупреждает о повышенной опасности на дорогах. А руководителям организаций, которые осуществляют перевозку грузов и пассажиров, рекомендует провести дополнительный инструктаж водителей.

Отделения ГИБДД, дорожные и спасательные службы в дни заморозков должны усилить контроль и быть готовыми к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщает УГМС.