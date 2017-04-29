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Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле из-за шквалистого ветра до 25 м/с
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле из-за шквалистого ветра до 25 м/с

29 апреля 2017, 09:45Здоровье и экология
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