Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле из-за шквалистого ветра до 25 м/с

Ухудшение погодных условий тагильчане заметили еще 28 апреля. Днём шквалистый ветер сорвал часть кровли в центре Нижнего Тагила .

По сообщению пресс-службы ЕДДС, предприятия города уже получили руководства к действиям при возможных чрезвычайных ситуациях.