Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле из-за шквалистого ветра до 25 м/с
29 апреля 2017, 09:45Здоровье и экология
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29 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер. Об этом сообщают синоптики, прогнозируя усиление ветра до 25 м/с.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ухудшение погодных условий тагильчане заметили еще 28 апреля. Днём шквалистый ветер сорвал часть кровли в центре Нижнего Тагила.
По сообщению пресс-службы ЕДДС, предприятия города уже получили руководства к действиям при возможных чрезвычайных ситуациях.
Горожан также просят сообщать об инцидентах по номер 112, либо 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99.
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