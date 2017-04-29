Житель Каменска-Уральского ловил кошек и морил их голодом
29 апреля 2017, 10:45Здоровье и экология
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В Каменске-Уральском накануне защитники животных положили конец издевательствам над кошками со стороны местного жителя. Как оказалось, он ловил бездомных котов, а затем морил их голодом.
Соседи по общежитию рассказали о том, что мужчина психически не здоров, но не буйный. Накануне к нему вместе с участковым пришли зоозащитники. Они выманили кошек едой, и увидели, что больные на вид животные покрыты лишаем. Хозяин убеждал гостей, что дает кошкам молоко и хлеб. Но, по мнению зоозащиты, животным для здоровья нужно мясо, пишет Ura.ru.
Кошек забрали на передержку для того, чтобы в будущем найти более ответственных хозяев.
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