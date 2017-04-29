Житель Каменска-Уральского ловил кошек и морил их голодом

Соседи по общежитию рассказали о том, что мужчина психически не здоров, но не буйный. Накануне к нему вместе с участковым пришли зоозащитники. Они выманили кошек едой, и увидели, что больные на вид животные покрыты лишаем. Хозяин убеждал гостей, что дает кошкам молоко и хлеб. Но, по мнению зоозащиты, животным для здоровья нужно мясо, пишет Ura.ru.