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Житель Каменска-Уральского ловил кошек и морил их голодом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Каменска-Уральского ловил кошек и морил их голодом

29 апреля 2017, 10:45Здоровье и экология
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