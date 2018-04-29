Обыкновенный еж исключен из Красной книги Свердловской области
29 апреля, 15:45Здоровье и экология
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Специалисты обновили Красную книгу Свердловской области. Из нее исключили обыкновенного ежа, некоторые виды птиц и растений.
Каталог Красной книги обновляют один раз в 10 лет. В этот раз из него исключили обыкновенного ежа, три вида птиц (лутка, малую выпь и сплюшку). Исключили из книги и растения - василек цельнокрайнолистный, тимьян Талиева и норичник Скополи.
Эти виды животных, птиц и растений перевели в разряд восстанавливающихся, а не исчезающих животных, пишет «Областная газета».
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