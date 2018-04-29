Обыкновенный еж исключен из Красной книги Свердловской области

Каталог Красной книги обновляют один раз в 10 лет. В этот раз из него исключили обыкновенного ежа, три вида птиц (лутка, малую выпь и сплюшку). Исключили из книги и растения - василек цельнокрайнолистный, тимьян Талиева и норичник Скополи.