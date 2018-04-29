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Новости Нижнего Тагила

Пара редких дальневосточных леопардов поселилась в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

29 апреля 2018, 10:35Добавить новость
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Самец и самка дальневосточного леопарда по кличкам Амур и Шилка поселились в зоопарке Екатеринбурга. Это самые редкие представители семейства кошачьих в мире, всего их насчитывается 60 особей.

Самка чёрного окраса по кличке Шилка и пятнистый самец Амур приехали на постоянное место жительства в зоопарк Екатеринбурга из Северска месяц назад. После обязательного карантина их выпустили в вольер, где они смогут показаться посетителям.

Как сообщает E1.ru, леопарды питаются мясом, рыбой, молоком, субпродуктами и яйцами. Сотрудники екатеринбургского зоопарка надеются, что потомство у Шилки и Амура появится через 2 или 3 года.

В дикой природе дальневосточные леопарды обитают на территории Приморья. Это одни из самых редких кошек, в мире их осталось всего 60 особей.


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Фото: E1.ru
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