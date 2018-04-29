Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области 30 апреля
30 апреля 2018, 01:05Здоровье и экология
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На основании прогнозов метеорологов Свердловской области на территории региона 30 апреля спасатели объявили штормовое предупреждение.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
ЕДДС Нижнего Тагила предупреждает жителей города о том, что ночью и днём 30 апреля на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра будет достигать 21-26 метров в секунду.
Если прогнозы подтвердятся, то в случае сильного ветра, согласно рекомендациям МЧС, следует прекратить проведение работ на открытом воздухе, а также на высоте. Кроме того, при шквалистом ветре не стоит прятаться у стен домов, укрываться следует в подъездах. Опасным является нахождение у опор ЛЭП и у оборвавшихся проводов.
В случае угрозы жизни и иных ЧП следует звонить по номеру МЧС России «101».
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