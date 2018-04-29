Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области 30 апреля

ЕДДС Нижнего Тагила предупреждает жителей города о том, что ночью и днём 30 апреля на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение . Синоптики прогнозируют, что скорость ветра будет достигать 21-26 метров в секунду.

Если прогнозы подтвердятся, то в случае сильного ветра, согласно рекомендациям МЧС, следует прекратить проведение работ на открытом воздухе, а также на высоте. Кроме того, при шквалистом ветре не стоит прятаться у стен домов, укрываться следует в подъездах. Опасным является нахождение у опор ЛЭП и у оборвавшихся проводов.