Нижнетагильский госпиталь Тетюхина получит от Минздрава региона 194 млн

По данным портала госзакупок, нижнетагильский госпиталь стал единственным участником двух конкурсов Минздрава региона на медуслуги при оказании помощи по травматологии и ортопедии. Суммы контрактов составляют 184 млн и 9,5 млн рублей.

Согласно условиям, госпиталь проведет операции по эндопротезированию суставов конечностей при неправильно сросшихся и несросшихся переломах, а также при постравматических вывихах, деформации, подвывихах, остеропорозе и при системных заболеваниях.

Участие в конкурсе Минздрава госпиталь принял после смерти Владислава Тетюхина.

Напомним, медцентр в Нижнем Тагиле основал миллиардер, бывший акционер ВСМПО Владислав Тетюхин, который умер 11 апреля, после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал сохранить наследие Тетюхина.