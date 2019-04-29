Нижнетагильский госпиталь Тетюхина получит от Минздрава региона 194 млн
Министерство здравоохранения Свердловской области заключит с Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром Тетюхина два контракта на сумму 193,5 млн рублей, сообщает Znak.
По данным портала госзакупок, нижнетагильский госпиталь стал единственным участником двух конкурсов Минздрава региона на медуслуги при оказании помощи по травматологии и ортопедии. Суммы контрактов составляют 184 млн и 9,5 млн рублей.
Согласно условиям, госпиталь проведет операции по эндопротезированию суставов конечностей при неправильно сросшихся и несросшихся переломах, а также при постравматических вывихах, деформации, подвывихах, остеропорозе и при системных заболеваниях.
Участие в конкурсе Минздрава госпиталь принял после смерти Владислава Тетюхина.
Напомним, медцентр в Нижнем Тагиле основал миллиардер, бывший акционер ВСМПО Владислав Тетюхин, который умер 11 апреля, после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал сохранить наследие Тетюхина.
Ранее сотрудники УКЛРЦ писали открытое письмо главе региона, так как центру сократили квоты, вследствие чего медучреждение оказалось под угрозой закрытия.