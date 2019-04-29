В Екатеринбурге за сутки выпало 90% месячной нормы осадков
В столице Урала за сутки, с 28 по 29 апреля, выпало 90% месячной нормы осадков, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При движении северо-западного циклона по территории Урала отмечено выпадение осадков в виде снега в Свердловской области, а также в Пермском крае. На территории некоторых районов Свердловской области, в частности, на юге региона, выпала месячная норма осадков. В период с 28 по 29 апреля в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков.
Максимальное количество осадков выпало в Туринской Слободе и Артемовском. В некоторых района высота снежного покрова составила 26-39 сантиметров. Также отмечаются сильный и порывистый ветер, метели, отложение снега на проводах.
Обильные снегопады привели к транспортному коллапсу на трассах региона, а также к задержке некоторых рейсов в аэропорту Кольцово.
Улучшение погодных условий синоптики обещают с середины текущей недели.