В Екатеринбурге за сутки выпало 90% месячной нормы осадков

При движении северо-западного циклона по территории Урала отмечено выпадение осадков в виде снега в Свердловской области, а также в Пермском крае. На территории некоторых районов Свердловской области, в частности, на юге региона, выпала месячная норма осадков. В период с 28 по 29 апреля в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков.