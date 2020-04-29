Число больных коронавирусом в Свердловской области превысило 600 человек

Новые зараженные выявлены в Екатеринбурге, Артемовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Отмечается, что семь человек являются жителями других регионов.

В общей сложности в Свердловской области подтверждено 629 случаев заражения коронавирусом.

Состояние 23 пациентов оценивается как тяжелое. Еще 45 находятся в состоянии средней тяжести.

За сутки по выздоровлению из больниц было выписано семь человек. В общей сложности количество выздоровевших достигло 115 человек.