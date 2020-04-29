Число больных коронавирусом в Свердловской области превысило 600 человек
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки в Свердловской области количество больных коронавирусом увеличилось на 90 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Новые зараженные выявлены в Екатеринбурге, Артемовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Отмечается, что семь человек являются жителями других регионов.
В общей сложности в Свердловской области подтверждено 629 случаев заражения коронавирусом.
Состояние 23 пациентов оценивается как тяжелое. Еще 45 находятся в состоянии средней тяжести.
За сутки по выздоровлению из больниц было выписано семь человек. В общей сложности количество выздоровевших достигло 115 человек.
Всего в России зарегистрировано почти 100 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более 10,2 тысяч человек выздоровели.
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