Депутат Госдумы попросил Куйвашева помочь госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Как рассказал TagilCity.ru депутат, госпиталь до сих пор не получил средства в рамках годовой квоты от Минздрава Свердловской области на 2020 год, из-за чего УКЛРЦ имени В. В. Тетюхина приходится отказывать пациентам в плановых операциях. Ранее в госпитале также сообщили, что, по состоянию на 1 мая 2020 года, квоты не выделены, а о причинах задержки в госпитале данными не располагают.

Каждый год выделялось определённо количество квот от Минздрава Свердловской области, и за счёт этих квот центр работал и выполнял операции. В этом году квоты до сих пор не выделены. Не знаю, с чем это связано, может, с пандемией, но, тем не менее. Пациенты обращаются и ко мне и к руководству. Есть операции, которые необходимо делать, но их не могут делать,рассказал Алексей Балыбердин.

Сейчас пациентам рекомендуют уточнять о сроке выделения квот в самом Минздраве региона, а в случае ухудшения состояния здоровья — обращаться в другие медицинские учреждения.

Согласно обращению депутата, с 2014 по 2019 год в рамках госзадания Минздрава области центром было выполнено шесть тысяч операций по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию, пластике крупных сосудов. Также в обращении сказано, что, по ситуации на 27 апреля, в листе ожидания УКЛРЦ находится порядка тысячи пациентов, ожидающих медицинскую помощь, в том числе, на протяжении шести месяцев и больше.

По словам Алексея Балыбердина, нормативный срок ответа на запрос депутата составляет 30 дней, однако он считает, что в этом случае ответ будет раньше, поскольку, и у губернатора и у министра здравоохранения области есть понимание ситуации.