До лета осталось: похудеть

Причин для снижения массы тела может быть много, но они не так важны, как качество и безопасность процесса. Те, кто хочет попробовать похудеть при помощи аптечных препаратов, должны разобраться в ассортименте возможных средств для похудения.
Избавиться от лишних килограммов сложно, недостаточно просто принимать аптечный препарат, помимо этого важно правильно питаться и обеспечивать организму физическую нагрузку. При приобретении средств для снижения веса важно правильно подобрать их и учесть все рекомендации врача.
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Давайте разберемся, какими бывают средства, и какой эффект они дают?
Препараты для снижения веса могут быть рецептурными и безрецептурными. Как правило, рецептурные применяются для лечения ожирения и назначаются только врачом, который учтет показатели вашего здоровья.
Существует две основные группы аптечных средств для похудения - для наружного и внутреннего применения.
Препараты, предназначенные для внутреннего употребления, по способу воздействия на организм делятся на группы:
- Нутрицевтики. С их помощью происходит замена пищевых продуктов, они быстро насыщают организм. В них могут содержаться витамины и минералы или микрокристаллическая целлюлоза, которая в желудке разбухает и дает ощущение сытости. Такие товары можно найти в категории «Диета, спорт, питание» и «Контролируем питание».
- Аноректики. Они действуют на нервную систему. Основная их задача заключается в формировании новых пищевых привычек. Их следует применять только по назначению врача. Соответственно, их продажа осуществляется по рецепту. Если он у вас имеется, то сам препарат вы без труда найдете на сайте Apteka.ru.
- Диуретики. Они нормализуют обмен веществ. С их помощью организм очищается от токсинов и шлаков. Кроме того, препараты оказывают слабительный и мочегонный эффект. Самый эффективный результат от их применения достигается совместно с физическими нагрузками и правильным питанием. Важно пользоваться препаратами аккуратно, не допуская бесконтрольный прием, потому что их избыток может привести к нарушению работы почек.
- Блокаторы жира. Они ускоряют жировой обмен и не дают жирам из пищи усваиваться в организме. Действующим веществом в препаратах является орлистат. Он не позволяет жирам всасываться и выводит их из организма естественным путем.
Средства для наружного использования
Все то, что корректирует фигуру снаружи, к ним относятся разного рода гели, скрабы, массажеры, пояса и так далее. Но хорошего эффекта можно добиться только в сочетании с активным образом жизни, а также физическими нагрузками и правильным питанием.
- Крема, гели и скрабы направлены на устранение целлюлита. Когда средство соприкасается с кожей, то начинается процесс липолиза, который не дает увеличиваться в объеме жировым клеткам. Это происходит благодаря веществам, таким как аминофиллин, кремний, мёд, кофеин, входящим в состав.
- Массажные приборы отлично подходят для улучшения кровоснабжения тканей, а также тонуса кожи. Одним из наиболее популярных является баночный массаж. Необходимые принадлежности для него можно найти в разделе «Все для массажа» или с помощью поисковой строки на сайте Apteka.ru. Банки должны размещаться так, чтобы не было болезненных ощущений и не оставалось синяков на коже. В результате метаболизм клеток улучшается, и кожа становится более эластичной.
- В категории «Лечебная одежда» можно найти пояса для похудения, шорты и бриджи, которые ускоряют теплообмен. Соответственно, человек худеет за счет повышенного потоотделения. Изготавливаются изделия из полиэстера, нейлона или неопрена. Рекомендуется в такой одежде ходить на тренировки или просто активничать. Только учтите противопоказания перед использованием.
Очевидно, что средств для снижения веса существует очень много. Если вы решили воспользоваться одним из таких препаратов, то предварительно проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с противопоказаниями. Кроме того, не ждите, что средство все сделает за вас. Ему нужно помогать - правильно питаться, быть физически активным. Ну а если вы решили заняться спортом, то в разделе «спортсменам» на сайте Apteka.ru, вы найдете много полезного.