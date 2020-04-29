Евгений Куйвашев рассказал, как в свердловские деревни попадает коронавирус

По словам Куйвашева, молодой человек приехал в село из Москвы, чтобы навестить мать. На ж/д вокзале ему выдали памятку с телефоном горячей линии, куда нужно позвонить для сдачи анализа на коронавирус. Также его предупредили о 14-дневном карантине.

На горячую линию молодой человек позвонил, анализы на COVID-19 у него взяли. Однако дожидаться их результата он не стал и на самоизоляции не остался, а поехал на встречу с друзьями. После они всей компанией отправились в Туринск.

Через несколько дней пришел результат анализа, он оказался положительным. Молодого человека с матерью увезли в инфекционное отделение, а в списке контактных оказались 24 человека из Крутого, Тавды и Туринска.