Главный санврач посоветовал свердловчанам уехать из города на майские праздники

По его словам, уезжать нужно с кругом людей, проживающих рядом, то есть с семьей. При этом Козловский отметил, что не стоит встречаться с родственниками, друзьями и устраивать пикники, так как 250 свердловчан из общего числа заболевших заразились COVID-19 именно через контакт со знакомыми.