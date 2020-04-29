Главный санврач посоветовал свердловчанам уехать из города на майские праздники
Сегодня, 21:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Глaвный сaнитарный врaч Свердлoвской облaсти Дмитрий Козлoвский посoветовал житeлям региoна уeзжать из горoдов на врeмя мaйских прaздников на дaчу и мaксимально изoлировать себя от общeства, пишет Znak.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, уезжать нужно с кругом людей, проживающих рядом, то есть с семьей. При этом Козловский отметил, что не стоит встречаться с родственниками, друзьями и устраивать пикники, так как 250 свердловчан из общего числа заболевших заразились COVID-19 именно через контакт со знакомыми.
Также Козловский порекомендовал по возможности не пользоваться общественным транспортом, а в случае поездки носить маску и соблюдать дистанцию.
Напомним, с 1 мая в Свердловской области вводится режим обязательного ношения медицинских масок в транспорте, магазинах и других помещениях.
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