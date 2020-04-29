Как предприятия Нижнего Тагила проверяют сотрудников на коронавирус

ЕВРАЗ «НТМК»

Как рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа, на проходных предприятия установлены семь тепловизоров, в здравпункты и на проходные выдано 60 пирометров для контроля температуры тела сотрудников. В период распространения коронавируса введены дополнительные рейсы автобусов, при этом, транспорт постоянно дезинфицируется. Все работники в автобусах обязаны надевать маски, которые выдаются бесплатно. Ранее им было выдано по четыре респиратора для использования не только на рабочих местах.

В местах общего пользования размещены дополнительные емкости с антисептиком и средствами дезинфекции. Проводится регулярная санобработка столовых и административно-бытовых помещений, сообщили в пресс-службе.

Также был скорректирован режим рабочего времени офисного персонала — часть переведена на удаленную работу. Для этого были закуплены новые ноутбуки, установлено дополнительное оборудование и программное обеспечение. На «удалёнку» переведены и совещания, которые проводятся посредством систем конференц- и видеосвязи. В столовых предприятия используют одноразовую посуду, а еда выдается в герметичной упаковке. На ЕВРАЗ НТМК установлены 15 рециркуляторов.

По данным пресс-службы, на НТМК оборудованы два кабинета для отбора проб на COVID-19, также тестирование ведется в медсанчасти Качканара. Анализ проб проводит сертифицированная лаборатория в Екатеринбурге. На 27 апреля положительных результатов не выявлено, рассказывает пресс-служба.

В первую очередь на тестирование были отправлены руководители подразделений, которые общаются с людьми, работники столовых, сотрудники охраны, работающие на проходных, водители, уборщицы, сказали в пресс-службе ЕВРАЗ.

Сотрудники старше 65 лет отправлены на карантин или на больничный лист. На карантине находятся и работники, вернувшиеся из-за пределов Свердловской области. Для оперативных ответов на вопросы, связанные с коронавирусом, а также для сбора информации о состоянии сотрудников в отпуске или на больничном, создан специальный колл-центр и горячая линия «Антивирус».

«Уралвагонзавод»

На УВЗ предпринимаются все меры по профилактике коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности людей, заверила пресс-служба завода. Контроль за их исполнением осуществляет Роспотребнадзор. Кроме того, специалисты Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области проводят тестирование сотрудников УВЗ, вернувшихся из командировок из-за пределов региона. Для этого предприятие приобрело стационарный комплекс. Как сообщают в пресс-службе, в сутки можно проводить по 200 анализов, при чем готовятся они пять с половиной часов. В данное время заболевших коронавирусом или с подозрением на него на предприятии нет.

Использование нового оборудования, в составе которого восемь единиц техники, почти в два раза увеличивает существующие городские лабораторные мощности, что, безусловно, дает медикам дополнительные возможности и время для предотвращения распространения заболевания, рассказали в пресс-службе УВЗ.

В пресс-службе также добавили, что данный высокотехнологичный комплекс является единственным на территории Горнозаводского округа.

«Уралхимпласт»

«Уралхимпласт» соблюдает профилактические меры по нераспространению коронавируса, рассказывают в пресс-службе. Сотрудники обеспечены дезинфицирующими растворами и масками, а на заводских проходных в начале смены осуществляется замер температуры тела. Помещения проветриваются каждые два часа. В кабинетах, бытовках и сантехкомнатах проводится ежедневная влажная уборка с применением специальных средств. В компании порядок прохождения документации основан на принципе максимальной бесконтактности. По рекомендации санитарных врачей, на предприятии составлены графики посещения столовой, а также ведётся контроль за соблюдением дистанции между работниками. В качестве напоминания о соблюдении правил безопасности в период распространения коронавируса, УХП разместил различные плакаты и видеоролики на щитах и экранах.

За несоблюдение масочного режима, приравненное к нарушению правил охраны труда, предусмотрено депремирование, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Уралхимпласта».

В пресс-службе также добавили, что в холдинге не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Два сотрудника УХП за период повышенной готовности находились на карантине — один из них в конце марта вернулся из Подмосковья, другой — контактировал с членом семьи, приехавшим из столицы. Кроме того, протестирован работник, который в середине марта вернулся из-за границы.

Результаты тестов, проводимых тогда лабораторией в Новосибирске, — отрицательные, сообщили в пресс-службе.

Предприятие не закупает тесты на выявление коронавирусом, так как это не входит в рекомендации Роспотребнадзора, отметили на УХП.

«Нижнетагильский завод металлических конструкций»

Согласно декларации безопасности и защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, НТЗМК проводит профилактику по трем направлениям: предотвращение занесения инфекции на предприятие, недопущение распространения инфекции в коллективе и заражения отдельных работников. Для этого на заводе ограничены доступ посетителей и контакты между подразделениями, введён запрет на массовые мероприятия и рукопожатия. Кроме того, на предприятии проводится постоянная влажная уборка и обработка помещений, руководители подразделений следят за самочувствием сотрудников, а рабочие используют средства индивидуальной защиты. К работе не допускаются лица старше 65 лет.

Работники, побывавшие за пределами Свердловской области, обязаны изолироваться и, по возможности, работать удаленно в течение 14 дней после приезда, сообщается в декларации.

На НТЗМК рассказали TagilCity.ru, что тестирование сотрудников завода на коронавирус производится по медицинским показаниям в медучреждениях. Самостоятельно предприятие тесты не закупало, и без особых распоряжений исполнительной и законодательной властей не планирует этого делать.

С подозрением на коронавирус в лечебные учреждения наши работники не поступали. Тесты, соответственно, не проводились, сообщили на НТЗМК.

Также на предприятии добавили, что сотрудников на карантине с подозрением на коронавирус нет.