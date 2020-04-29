У прилетевшего из Дубая в Екатеринбург туриста подтвердился коронавирус
Сегодня, 20:21Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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У одного из пассажиров рейса Дубай — Екатеринбург, который на днях прилетел в Кольцово, обнаружен COVID-19. Турист находился в обсерваторе базе отдыха «Остров сокровищ», пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам жительницы обсервации, человека забрали на скорой. Сейчас на базе находятся 58 человек, вернувшихся с Гоа, и 50 туристов из ОАЭ. Все они проведут на карантине две недели.
Информацию о заболевании подтвердили в оперштабе области. Там отметили, что в обсерваторе лабораторно выявлен только один случай заражения.
Напомним, за сутки в Свeрдловской облaсти подтвeрждено 90 нoвых случaев забoлевания корoнавирусной инфeкцией, общeе числo зарaзившихся в рeгионе — 629 челoвек.
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