В Минздраве заявили о смерти 70 заразившихся коронавирусом медиков
Сегодня, 18:52Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались 70 медработников, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Бритко, в регионах зафиксированы очаги заболевания в медучреждениях, из-за которых число зараженных коронавирусом медиков растет. В интернете врачи опубликовали список из 70 фамилий своих коллег, умерших от вируса.
Кроме того, он заявил, что прирост новых случаев заболевания снижается.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей