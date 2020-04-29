В Нижнем Тагиле за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

На данный момент информация о выздоровевших и скончавшихся пациентах отсутствует.

Всего в Свердловской области выявлено за сутки 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 629 человек. Из них 115 выздоровели. Количество скончавшихся пациентов — один человек.