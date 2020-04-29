В Нижнем Тагиле за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом
Сегодня, 13:33Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за сутки с 28 по 29 апреля официально подтвердились два случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее количество зараженных составляет девять человек.
На данный момент информация о выздоровевших и скончавшихся пациентах отсутствует.
Всего в Свердловской области выявлено за сутки 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 629 человек. Из них 115 выздоровели. Количество скончавшихся пациентов — один человек.
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