В Свердловской области провели первое переливание плазмы больному коронавирусом

Этот метод называется пассивной иммунизацией. Чтобы обезопасить пациента от осложнений, перед процедурой антиковидную плазму три раза проверили в пробирке на совместимость. Так как нежелательной реакции не было, пациенту капельно ввели весь объем плазмы — 200-300 мл.