В Свердловской области провели первое переливание плазмы больному коронавирусом
Сегодня, 21:46Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в городской клинической больнице № 40 провели первое в регионе переливание плазмы больному COVID-19. До этого подобные процедуры проводились только в Москве, рассказали в оперштабе области.
Сюжеты: Коронавирус
Этот метод называется пассивной иммунизацией. Чтобы обезопасить пациента от осложнений, перед процедурой антиковидную плазму три раза проверили в пробирке на совместимость. Так как нежелательной реакции не было, пациенту капельно ввели весь объем плазмы — 200-300 мл.
По словам медиков, эффективность лечения донорскими телами может проявится только со временем. Однако метод будет использоваться, так как искусственно получить антитела к COVID-19 невозможно.
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