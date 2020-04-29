В Свердловской области увеличена стоимость лечения тяжелых больных коронавирусом
Сегодня, 13:26Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Свердловский ТФОМС увеличил стоимость лечения тяжелых больных коронавирусом в регионе в несколько раз, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания в области.
Сюжеты: Коронавирус
Так, лечение больных, находящихся в реанимации и подключенных к аппарату ИВЛ, обойдется в 380 тысяч рублей. В редких случаях, когда пациенту требуется экстракорпоральная мембранная оксигенация, стоимость лечения может достигать 900 тысяч рублей.
Кроме того, были пересмотрены тарифы на медицинское наблюдение за больными, у которых подозревают коронавирус. Если ранее стоимость наблюдения составляла восемь тысяч рублей, то сейчас эта сумма составляет до 25 тысяч рублей.
В конце марта ТФОМС установил, что цена лечения одного пациента в условиях круглосуточного стационара составил 75-500 тысяч рублей в зависимости от формы заболевания.
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