В Свердловской области увеличена стоимость лечения тяжелых больных коронавирусом

Так, лечение больных, находящихся в реанимации и подключенных к аппарату ИВЛ, обойдется в 380 тысяч рублей. В редких случаях, когда пациенту требуется экстракорпоральная мембранная оксигенация, стоимость лечения может достигать 900 тысяч рублей.

Кроме того, были пересмотрены тарифы на медицинское наблюдение за больными, у которых подозревают коронавирус. Если ранее стоимость наблюдения составляла восемь тысяч рублей, то сейчас эта сумма составляет до 25 тысяч рублей.