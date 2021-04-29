107 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 86 044 случая заболевания коронавирусом. Состояние 232 пациентов оценивается как тяжелое, из них 128 находятся в отделениях реанимации, а 85 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 9 284 случая коронавируса в 83 регионах. Общее число инфицированных достигло 4 796 557 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 715 человек, из них 122 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В стране за последние сутки из больниц выписали 8 422 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 954 и Санкт-Петербурге — 1040 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 419 540 пациентов.
В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 093 летальных случая.
За все время в России от инфекции скончались 109 731 человек, из них 364 — за период с 28 по 29 апреля.