107 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

В стране за последние сутки из больниц выписали 8 422 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 954 и Санкт-Петербурге — 1040 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 419 540 пациентов.