107 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

107 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
107 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:00Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
107 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за период с 28 по 29 апреля, сообщает региональный оперативный штаб.

С начала пандемии инфекция выявлена у 86 тысяч свердловчан

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 86 044 случая заболевания коронавирусом. Состояние 232 пациентов оценивается как тяжелое, из них 128 находятся в отделениях реанимации, а 85 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 9 284 случая коронавируса в 83 регионах. Общее число инфицированных достигло 4 796 557 человек.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Среднем Урале превысило 79,7 тысячи человек

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 715 человек, из них 122 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В стране за последние сутки из больниц выписали 8 422 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 954 и Санкт-Петербурге — 1040 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 419 540 пациентов.

14 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 093 летальных случая.

За все время в России от инфекции скончались 109 731 человек, из них 364 — за период с 28 по 29 апреля.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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